Genova: Iren mette a disposizione 7 mezzi per la raccolta dei rifiuti

Dalle sedi emiliane di Iren e dalla sede Amiat di Torino (Gruppo Iren) sono stati messi a disposizione della città di Genova 7 mezzi per i servizi di raccolta e spazzamento dei rifiuti. Una risposta a quanto richiesto da AMIU di Genova per la sostituzione dei mezzi presenti nel deposito danneggiato dal crollo del ponte Morandi ed in cui hanno purtroppo perso la vita due dipendenti di AMIU stessa.