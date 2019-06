Gestione delle Pubbliche Amministrazioni: Parma chiamata a diversi tavoli di incontro nazionali

Parma un modello nella PA. Il Direttore Generale del Comune di Parma Marco Giorgi ha illustrato il modello Parma in tre importanti momenti. Per la XIV edizione del Festival dell'Economia di Trento è stato chiamato ad un confronto sulle "Nuove forme di rappresentanza", coordinato da Carlo Mochi Sismondi, Presidente di Forum PA, con Chiara Morandini Direttore Generale di Trento e Michele Bertola Direttore Generale del Comune di Bergamo. “Il modello Parma è esempio di città intelligente, sostenibile e responsive." Ha detto Marco Giorgi "Concetti che guidano la nostra innovazione: una rigenerazione che, a fronte dei cambiamenti ambientali ed economici che hanno investito le comunità locali, ha trovato a Parma la costruzione di progettualità che si sono appoggiate a potenzialità particolari del nostro tessuto socio-economico, non comuni tra le città italiane”.

Le best practices di Parma hanno costituito un esempio nazionale anche all’ultimo Forum PA presso il centro congressi della Nuvola all’Eur e alla Camera dei Deputati a Montecitorio, per il Quarto Forum Nazionale degli OIV (Organi Indipendenti di Valutazione).

"Spesso queste sono occasioni di scambio con l'esterno. I 10 anni del D.Lgs 150/2009 sono stati colti da OIV per concretizzare lo stato dell’arte sul Pubblico Impiego dall’interno. Parma ha condiviso l'illustrazione delle sue migliori prassi nel campo della valutazione delle performance con i Direttori Generali di Roma Capitale, Piacenza, Regione Emilia Romagna e Umbria. E' importante analizzare scelte e risultati da entrambi i punti di vista. Noi andiamo nella direzione di politiche di change management di autovalutazione. Il prossimo passo che vorremmo compiere, in accordo con le linee guida stabilite dalla Funzione Pubblica del Ministro Buongiorno, è la valutazione da parte dei cittadini”. Ha aggiunto Marco Giorgi.