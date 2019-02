Ghiaccio in ValParma: l'allerta del Soccorso Alpino

Il Soccorso Alpino e Speleologico Emilia Romagna invita tutti gli appassionati di scialpinismo ed escursionismo a prestare particolare attenzione alle zone di crinale appenninico, specie in alta Valparma. La forte escursione termica tra giorno e notte infatti, ha favorito il formarsi di ghiaccio vivo nei pendii innevati, specie in quelli in quota, al di sopra della vegetazione boschiva. I tecnici del Soccorso alpino a tal proposito raccomandano la massima prudenza, ricordando che per una progressione su ghiaccio in sicurezza è indispensabile l'uso di piccozza e ramponi, oltre ad una corretta tecnica di utilizzo.