Ghiaia: ecco le modifiche alla viabilità per il mercato bisettimanale

Dal 3 giugno e fino al 14 entrano in vigore (nelle giornate del mercato bisettimanale del mercoledi e del sabato) le seguenti misure di modifica alla viabilità nelle aree interessante dal mercato "della Ghiaia".

Viene istituito divieto di transito dalle ore 6:00 alle ore 15:00

- piazza Ghiaia

- piazzale San Bartolomeo

- b.go delle Cucine

- Borgo Romagnosi.

I veicoli degli ambulanti per le operazioni di allestimento e sgombero del mercato potranno transitare in tali aree dalle ore 6:00 alle ore 8:30 e dalle ore 13:00 alle ore 15:00

veicoli dei residenti nell’area interessata dalle ore 06:00 alle ore 07:00 e dalle ore 14:00 alle ore 15:00

veicoli adibiti alle operazioni di pulizia e di raccolta differenziata dalle ore 13:30 alle ore 15:00.

Istituzione del divieto di fermata dalle ore 6:00 alle ore 15:00 per tutta piazza Ghiaia

Istituzione del divieto di fermata dalle ore 6:00 alle ore 15:00 in

- Piazzale San Bartolomeo

- borgo Romagnosi

Istituzione del divieto di fermata in via Pigorini, lato nord, per i primi 15 metri in direzione ovest, dalle ore 6:00 alle ore 8:30 e dalle ore 13:00 alle ore 15:00, eccetto ambulanti autorizzati (posteggi area di piazza Ghiaia a nord di via Pigorini).

E’ consentito il transito in p.za della Pilotta (area interna ai portici) ai veicoli degli ambulanti autorizzati per le sole operazioni di allestimento e sgombero del mercato dalle ore 6:00 alle ore 8:30 e dalle ore 13:00 alle ore 15:00. E’ consentita la fermata e la sosta in p.za della Pilotta (area esterna ai portici) ai veicoli degli ambulanti che partecipano alla spunta dalle ore 7:45 alle ore 8:15