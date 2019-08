Giallo all'Ospedale Vecchio: trovati scheletri umani sotto la crociera

Scoperta choc sotto il pavimento dell'Ospedale Vecchio di Parma. Nel corso dei lavori di restauro, di consolidamento delle strutture della Grande Crociera, sono stati ritrovati alcuni scheletri umani. La datazione è ancora da stabilire, così come il numero degli scheletri. L'area è stata posta sotto sequestro e sul ritrovamento indaga la Procura di Parma che ha aperto un fascicolo: il medico legale Rossana Cecchi stabilirà la cause della morte. Nel luogo del ritrovamento non c'era nessuna lapide: è probabile che le morti risalgano a circa un centinaio di anni fa. Verrà realizzato l'esame del Carbonio 14 per risalire alla datazione dei resti.