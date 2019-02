'Giampietro Manenti' dona 1 euro per finanziare il film su Lucarelli

Che si tratti solo di uno scherzo è cosa evidente, ma è una di quelle burle da social ben pensate e riuscite: negli scorsi giorni il nome di Giampietro Manenti, ultimo "presidente" del Parma nella terribile stagione del fallimento 2014/2015 è apparso sulla piattaforma Indiegogo.com fra i sostenitori del progetto "Il mestiere del Capitano", film documentario che intende raccontare la storia umana e sportiva di Alessandro Lucarelli, il Capitano che ha riportato il Parma Calcio 1913 in Serie A. L'importo della donazione, pari a un solo euro, è un chiaro riferimento all'acquisto del Parma Calcio effettuato dallo stesso Manenti per la stessa cifra. L'episodio rappresentò forse il punto più basso di una vicenda dai tratti grotteschi e irreali e fu a ragione interpretato dai tifosi ducali come un affronto senza precedenti. Sull'omonima pagina Facebook del film non è mancato un commento al contributo "fondamentale" del sedicente Giampietro Manenti: "Stamattina abbiamo ricevuto un bonifico molto atteso da parte di un sostenitore inizialmente indeciso fra finanziare il nostro progetto e comprare un club di Serie A". A distanzza di quattro anni, tutti sanno qual è stato l'epilogo dell'era Manenti. Il documentario racconterà brevemente anche questo, per poi concentrarsi sull'impresa di Alessandro Lucarelli e del Parma. La campagna di crowdfunding de "Il mestiere del Capitano" proseguirà fino al 19 marzo. Chissà che non vi siano altri "illustri" contributi al finanziamento del progetto.