Giocampus Day 2018. Movimento e alimentazione: il tempo vola

Al Campus Universitario si è svolto il Giocampus Day, la festa che Giocampus dedica alla città e alle trenta e più scuole primarie di Parma e Provincia che prendono parte al progetto Giocampus Scuola. Una giornata all'insegna dell'attività sportive e di festeggiamenti per la fine del progetto all'insegna del movimento, dell'alimentazione e della voglia di stare insieme.

Presenti anche le classi del progetto Giocampus Insieme - il nuovo progetto di inclusione dedicato ai bambini e alle bambine in difficoltà nato la scorsa estate - durante l'anno scolastico hanno realizzato dei video per raccontare come, attraverso il movimento e il gioco, anche le difficoltà possano essere superate e, anzi, possano diventare un elemento di forza per il gruppo. Sono stati premiati dal Rettore dell'Università di Parma Paolo Andrei, dal Sindaco di Parma Federico Pizzarotti, dal Presidente del Cus Parma Michele Ventura e dal vicepresidente dell'Impresa Barilla Paolo Barilla i cinque video che meglio hanno raccontato l'esperienza di Giocampus Insieme, mettendo in luce esperienze positive di crescita per tutti i bambini.