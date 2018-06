Giochi delle 7 frazioni: modifiche alla viabilità per sabato 9 giugno

Ecco le modifiche alla viabilità per sabato 9 giugno in occasione della manifestazione Giochi delle 7 Frazioni è istituto divieto di fermata in Via Fornace per consentire lo svolgimento della IX edizione dei Giochi delle 7 frazioni.

Il giorno 9 Giugno 2018, dalle ore 12:00 alle 24:00: Strada Fornace Istituzione del divieto di fermata ambo i lati. La Polizia Municipale potrà adottare misure di regolamentazione del traffico non previste nella presente ordinanza che si rendessero opportune per un corretto svolgimento delle manifestazioni e per limitare i disagi alla circolazione veicolare ed a tutela della sicurezza della circolazione stessa. La segnaletica inerente il divieto di sosta sarà portata sul posto a cura del Comitato Organizzatore. Il Comitato Organizzatore, per quanto di competenza, provvederà alla posa di tutta la segnaletica fornita, secondo le norme del Codice della Strada ed alla rimozione della stessa a cessate esigenze e non oltre gli orari stabiliti dalla presente ordinanza; le transenne necessarie, richieste al Comune di Parma prettamente per l’organizzazione dei giochi all’interno dell’area dedicata, saranno fornite da AB Global Service Srl al Comitato Organizzatore, che ne assume conseguentemente ogni responsabilità in merito, per sinistri ed eventuali danni cagionati a cose ed a persone, referente. Organizzazione Sig. Benassi Stefano cell. 335/5219010. Il Comando di Polizia Municipale è abilitato per il rilascio esclusivamente per operazioni di emergenza) di autorizzazioni in deroga alla presente ordinanza. Il Comando di polizia Municipale provvederà al controllo del corretto posizionamento di tutta la segnaletica e della sua avvenuta rimozione al termine della manifestazione. Il Comando di Polizia Municipale, unitamente agli altri soggetti individuati dall’art.12 del C.d.S. è incaricato del controllo affinché alla presente ordinanza venga data esecuzione nei termini indicati. I trasgressori saranno puniti a norma di Legge