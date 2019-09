Giornata mondiale Alzheimer: a Vaio la settima edizione di “Ricordare il cammino della vita”

Sabato 28 settembre tutti in marcia per “Ricordare il cammino della vita”, la settima edizione della camminata ricreativa non competitiva organizzata dall’AUSL, in occasione della Giornata mondiale Alzheimer.

Anche quest’anno l’obiettivo è informare la comunità sul morbo di Alzheimer, forma più comune di demenza, una malattia cronica e degenerativa che causa danni al cervello. Oggi, non esiste una cura per guarire, ma una mirata terapia farmacologica e interventi riabilitativi mirati possono rallentarne il decorso. Per questo è importante la diagnosi precoce, per questo è necessario sensibilizzare tutti, su prevenzione, sintomi e servizi disponibili.

Sabato 28 settembre, il ritrovo è al Centro disturbi cognitivi “Elda Scaramuzza”, in via don Tincati 5 a Vaio, alle 9.

La partecipazione è gratuita ed aperta anche ai meno allenati: è previsto infatti un percorso breve di 5 Km e uno più lungo di 8,5.

La mattinata si conclude alle 12 con un aperitivoofferto ai partecipanti e con la premiazione del concorso d’arte e fotografia “Ricordare il cammino della vita attraverso i cibi e i sapori della tradizione i luoghi della propria storia” a cui hanno partecipato ospiti e operatori dei servizi socio-assistenziali (centri diurni e case residenziali anziani) del distretto di Fidenza.

E’ un’iniziativa del Centro Disturbi Cognitivi del distretto di Fidenza dell’AUSL, organizzata in collaborazione con Gruppo Sostegno Alzheimer di Fidenza e Auser.