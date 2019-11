giornata mondiale del diabete: screening gratuiti dall’11 al 17 novembre nelle 3 lloydsfarmacia di parma

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di ParmaToday

LloydsFarmacia, Gruppo ADMENTA Italia, conferma anche quest’anno il suo impegno nel prevenire e fronteggiare il Diabete, con l’iniziativa di screening gratuiti della glicemia, disponibili per tutti dall’11 al 17 novembre, nelle 3 farmacie LloydsFarmacia (elenco in calce al comunicato) di Parma. La campagna, attiva in 100 LloydsFarmacia a livello nazionale (https://www.lloydsfarmacia.it/settimana-del-diabete), è proposta in occasione della Giornata Mondiale del Diabete, celebrata ogni anno il 14 novembre, su iniziativa dell’IDF-International Diabetes Federation. Obiettivo della campagna di screening gratuito è contribuire a far emergere i casi non ancora diagnosticati e verificare l’aderenza alla terapia dei pazienti diabetici già in cura. Con questi obiettivi, LloydsFarmacia ha deciso, ancora una volta, di accompagnare i cittadini in un percorso di conoscenza e consapevolezza invitando alla prevenzione e offrendo un servizio di screening gratuito: basta recarsi nelle farmacie Lloyds aderenti all’iniziativa - senza prenotazione e a digiuno - e richiedere l’autotest, rapido e indolore. Il risultato sarà consegnato in tempo reale. Nel caso in cui i valori emersi lo richiedano, il farmacista inviterà a rivolgersi al medico e sarà a disposizione per consigli sui corretti stili di vita, nonché sulla più corretta ed efficace aderenza alla terapia. Novità di quest’anno è che LloydsFarmacia sarà impegnata anche in un’attività di prevenzione a favore degli ‘amici a quattro zampe’: in alcune farmacie Lloyds contrassegnate da apposita locandina, sarà distribuito un kit per l’effettuazione del test che potrebbe facilitare una diagnosi precoce. Il diabete, tra le patologie croniche che mietono più vittime su scala globale, è caratterizzato da un crescente livello di glucosio nel sangue, dovuto a malfunzionamenti nel ciclo di produzione e funzionalità dell’insulina. Secondo i dati riportati dalla ‘sorveglianza PASSI’ (Progressi delle Aziende Sanitarie per la Salute in Italia*) in merito al triennio 2015-2018, il diabete si conferma come una realtà in drammatica crescita per ogni fascia d’età su scala globale - più dell’8% della popolazione mondiale ne è affetta, in Italia si supera il 5%. Una vera emergenza, da fronteggiare prima di tutto attraverso la conoscenza dei rischi e la prevenzione. La percentuale di diabetici cresce con l’età (è pari al 2% nelle persone con meno di 50 anni, si avvicina al 10% nella fascia 50-69 anni), è fortemente associata ad altri fattori di rischio cardiovascolare, quali l’ipertensione e l’ipercolesterolemia, l’eccesso ponderale e uno stile di vita sedentario. Ha un impatto maggiore negli uomini rispetto alle donne (comunque particolarmente a rischio durante il periodo gestazionale), nelle fasce di popolazione socio-economiche meno sviluppate per grado di istruzione o condizione economica e nelle regioni meridionali (in particolare in Sicilia e in Campania), rispetto al centro-nord nazionale. Le 3 farmacie di Parma aderenti all'iniziativa: Farmacia Comunale Campioni Via Campioni, 6/A Farmacia Comunale Fleming Via Fleming, 27 Farmacia Comunale Mille Via dei Mille, 52/B *Il progetto, nato nel 2006, di monitoraggio in sanità pubblica sugli stili di vita e i fattori di rischio comportamentali connessi all’insorgenza delle malattie croniche. *** LloydsFarmacia, insegna del Gruppo ADMENTA Italia, si contraddistingue da sempre per la sua vicinanza al cittadino e per l’attenzione ai suoi bisogni di salute e benessere. Tutto ciò si concretizza attraverso una presenza sempre più diffusa e radicata sul territorio. LloydsFarmacia gestisce oggi oltre 250 punti vendita sul territorio italiano. Ispirata al modello di ‘farmacia dei servizi’, valorizza il ruolo del farmacista quale consulente per la salute e si distingue per l’offerta di servizi dedicati alla prevenzione e alla proposta di soluzioni specialistiche e innovative.