Parma 'blindata': grande attesa per il Giro d'Italia

Oggi, 22 maggio, è il grande giorno del Giro d'Italia a Parma. La città è 'blindata'. Dalle 11 è iniziata la sospensione della circolazione lungo la via Emilia: durerà fino alle ore 14. A Parma saranno chiuse via Emilio Lepido, via Emilia Est, piazzale Vittorio Emanuele II, strada Repubblica, piazza Garibaldi, strada Mazzini, Ponte di Mezzo, piazza Corridoni, strada d’Azeglio, piazzale Santa Croce, via Gramsci, piazzale Caduti del Lavoro, via Emilia Ovest fino al ponte sul Taro. Ci sarà il senso unico alternato in tutte le strade laterali del percorso di gara. Ci sarà il divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i lati dalle 8 alle 15 lungo il percorso del giro.

In tangenziale sud nel tratto compreso tra lo svincolo di strada Traversetolo e lo svincolo di via Emilio Lepido è stato istituito il divieto di circolazione in direzione Reggio. Il traffico in uscita dalla tangenziale diretto a Reggio Emilia verrà deviato sulla provinciale 513 della Val d’Enza. Allo svincolo di via Mantova della tangenziale Nord: istituzione del divieto di circolazione nel ramo di ingresso in tangenziale direzione Reggio Emilia. Il traffico in uscita sulla tangenziale nord diretto a Reggio Emilia verrà deviato su strada Burla, via Venezia quindi su via Mantova. Previste le destituzioni di varie corsie preferenziali per i bus e di ztl.

Dalle 11 alle 14.30 a Fidenza verranno chiuse la via Emilia, via XXIV Maggio, via IV Novembre e via Gramizzi.