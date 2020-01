Giuseppe Verdi: cerimonia per il 119° anniversario della morte

Per celebrare il 119° anniversario della morte di Giuseppe Verdi si è svolta questa mattina la cerimonia commemorativa davanti al monumento dedicato al Maestro in piazza della Pilotta

Al momento hanno preso parte il presidente del Teatro Regio Federico Pizzarotti, il direttore generale del Teatro Regio Anna Maria Meo e i rappresentanti delle istituzioni e associazioni musicali e culturali cittadine.

"E' un anniversario importante - ha detto ilSindaco - quello che celebriamo ogni 27 gennaio e in questo 2020 è ancora più sentito: un momento che ci permette anche di riflettere sui valori che le opere del Maestro continuano a trasmetterci".

"Siamo ormai vicini alla presentazione del Festival - ha sottolineato il direttore Meo - e in questo anno cruciale per Parma come Capitale Italiana della Cultura desideriamo ancor più valorizzare e mettere in evidenza l'eccellenza artistica del Maestro Verdi".

La presidente di Parma Lirica Patrizia Monteverdi, in rappresentanza di tutti i gruppi e le associazioni musicali cittadine, ha introdotto il momento musicale conclusivo: la cerimonia si è conclusa sulle note del “Va’, pensiero”, interpretato dal Coro del Teatro Regio di Parma e dalla Corale Giuseppe Verdi di Parma.