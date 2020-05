Gli operai indiani della Number 1 donano 4.500 euro all'Ospedale Maggiore

Un gruppo di operai di nazionalità indiana che lavorano all'interno del magazzino della Number 1 di Parma hanno promosso una raccolta fondi per l'emergenza coronavirus. In pochi giorni sono riusciti a raccogliere 4.500 euro, che hanno donato all'Ospedale Maggiore di Parma. Un gesto di solidarietà e di appoggio per chi, anche in queste ore, sta continuando a lavorare in prima linea per sconfiggere definitivamente il terribile virus.

