"Grazie a medici e infermieri, siamo con voi": i disegni dei bimbi di Parma per l'Ospedale Maggiore

"Grazie a medici, infermieri e operatori sanitari impegnati nell'emergenza. Siamo con voi" questo è il messaggio dei bambini della città per l'Ospedale di Parma. Un pensiero che abbraccia il personale sanitario nella dura lotta contro il virus. L'incoraggiamento arriva attraverso i disegni, realizzati proprio dalle mani dei più piccoli che, con l'aiuto delle loro famiglie, si sono adoperati con creatività per mandare messaggi di vicinanza a chi lavora senza sosta per curare i pazienti. Oggi sono tanti i disegni appesi alle pareti dei reparti Covid-19 per ricordare ogni giorno a chi lotta quotidianamente contro questa malattia "Non siete soli".

L'iniziativa "Coloriamo l'Ospedale" è stata possibile grazie all'idea di Luana Randis, psicologa e psicoterapeuta del reparto 1°Anestesia e rianimazione, e alla disponibilità di Monica e Graziano che hanno curato la realizzazione della stampe.