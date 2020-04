"Grazie di cuore": uno 'sconto vacanza' a chi lotta in prima linea per l'emergenza sanitaria

Freeplanet Travel Parma dice grazie a chi non è rimasto al sicuro nelle proprie case ma ha lavorato a stretto contatto con la popolazione rischiando la salute. Soggiorni al mare nel sud Italia e in Sardegna, quando sarà possibile andare, sconto omaggio progressivo fino a 300 euro per pavanze di una settimana e fino a 400 per due settimane.

L'iniziativa è destinata a medici, infermieri, operatori socio sanitari, volontari della Protezione Civile, militi, forze dell'ordine, dipendenti di supermercati e generi alimentari, farmacie.

"Cos'è: una vasta selezione di soggiorni mare nel Sud Italia e Sardegna su cui vi omaggiamo del nostro Bonus progressivo fino a 300 euro per vacanze di 1 settimana e fino a 400 per 2 settimane".