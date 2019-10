Gruppo Chiesi: la ricerca e l'innovazione italiana, il valore della sostenibilità per l'industria farmaceutica

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di ParmaToday

Nella prestigiosa cornice di Palazzo Wedekind si è svolto l’evento “La ricerca e l’innovazione italiana, il valore della sostenibilità” con l’obiettivo di porre l’attenzione sul tema della sostenibilità per lo sviluppo del settore farmaceutico e per rafforzare la sinergia fra Industria e Istituzioni, in vista delle prossime sfide sociali ed economiche creando valore e crescita sostenibile. L’incontro è stato organizzato da Chiesi Italia, la filiale italiana del Gruppo Chiesi, primo gruppo farmaceutico internazionale ad aver ottenuto la certificazione di “B Corporation” come riconoscimento di alti standard sociali e ambientali. L'impegno della sostenibilità è per il Gruppo un punto saldo della sua strategia aziendale, volto a creare valore per migliorare la qualità della vita dei pazienti e non solo. Chiesi è anche la prima azienda farmaceutica italiana per deposito di brevetti in Europa. Infatti, il numero di programmi di Ricerca e Sviluppo continua ad aumentare e a diversificarsi per offrire opzioni terapeutiche innovative per i pazienti nelle aree terapeutiche respiratoria, neonatologia e delle malattie rare. “La filosofia del Gruppo Chiesi è quella di rendere l'offerta farmacologica sempre più sostenibile dal punto di vista sociale e ambientale. Anche per tale ragione il settore del farmaco, che si conferma come asset strategico per la crescita economica del nostro Paese, ha la necessità di avere politiche di medio-lungo periodo incentrate su investimenti in ricerca e innovazione, nella consapevolezza di rappresentare un grande patrimonio industriale”. Spiega Alberto Chiesi, Presidente di Chiesi spa. Per Paola De Micheli, Ministro delle infrastrutture e dei trasporti “La sostenibilità e l'innovazione devono essere una molla per le politiche attive e gli investimenti in Italia. Il Gruppo Chiesi è una di quelle realtà che valorizzano il nostro tessuto imprenditoriale, in quanto investono risorse nel Paese”. Alla conferenza hanno preso parte: Tarcisio Bertone, Cardinale Segretario di Stato Emerito di Sua Santità, Francesco Boccia, Ministro per gli affari regionali e le autonomie; Simona Malpezzi, Sottosegretario alla Presidenza per i Rapporti col Parlamento; Fabiola Bologna, Commissione Affari Sociali della Camera; Claudio Durigon, Commissione Lavoro della Camera; Massimo Garavaglia, Commissione Bilancio della Camera; Angela Ianaro, Commissione Affari Sociali della Camera; Andrea Mandelli, Commissione bilancio della Camera e Presidente FOFI; Francesca Moccia, Vicesegretario Generale Cittadinanzattiva; Alfonso Pecoraro Scanio, Presidente della Fondazione Univerde.