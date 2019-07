Guardia di Finanza: cambio alla guida del Nucleo di polizia Economico Finanziaria

Si è insediato oggi il nuovo Comandante del Nucleo di Polizia economico-finanziaria di Parma, Tenente Colonnello Andrea Magliozzi, che subentra al Tenente Colonnello Carlo Pasquali, trasferito a Mantova, dove andrà a ricoprire lo stesso importante incarico.

Il Nucleo di Polizia economico-finanziaria della Guardia di Finanza è un’unità ad alta specializzazione nell’investigazione tributaria, economica e finanziaria, posta alle dirette dipendenze del Comando Provinciale di Parma.

Il Tenente Colonnello Carlo Pasquali lascia il Comando del Nucleo di Polizia economico-finanziaria dopo quattro anni di proficuo lavoro, nel corso dei quali ha brillantemente diretto complesse attività operative nei settori delle frodi fiscali, della spesa pubblica e del contrasto al riciclaggio. In particolare, ha condotto l’operazione “Nemesi”, che ha consentito di sgominare un articolato sodalizio criminale dedito alle frodi fiscali ed alle indebite compensazioni di crediti fittizi, e di arrestare in Svizzera, con la collaborazione delle autorità elvetiche, i due responsabili che si erano, nel frattempo, resi irreperibili.

Nel suo ruolo di Comandante del Nucleo di Polizia economico-finanziaria è stato un punto di riferimento per la Procura della Repubblica nelle più delicate attività di polizia giudiziaria.

Il Tenente Colonnello Andrea Magliozzi, 46 anni, originario di Formia, coniugato con due figli, proviene da Macerata, dove ha retto, contemporaneamente, sia il locale Nucleo di Polizia economico-finanziaria che il Gruppo. Nei sui cinque anni di servizio a Macerata l’Ufficiale ha conseguito brillanti risultati operativi in tutti i settori istituzionali.

Dopo aver frequentato l’Accademia della Guardia di Finanza ha conseguito la laurea in Scienze della Sicurezza Economico Finanziaria ed in Giurisprudenza. Nel corso della sua carriera ha ricoperto importanti incarichi di natura operativa soprattutto nel settore del contrasto alla criminalità organizzata, presso il Nucleo di Polizia economico-finanziaria di Napoli e, successivamente, come responsabile del Gruppo Investigativo del Servizio Centrale di Investigazione sulla Criminalità Organizzata.

Il Comandante Provinciale, Colonnello t.ST Gianluca De Benedictis, ha dato il benvenuto al nuovo Ufficiale ed ha augurato, da parte di tutte le Fiamme Gialle di Parma, un sincero “in bocca al lupo” al Tenente Colonnello Carlo Pasquali per gli impegni professionali da intraprendere.