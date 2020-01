Guasti alla rete idrica di Noceto: ecco come ottenere i risarcimenti per gli allagamenti

Federconsumatori Parma è a disposizione dei cittadini residenti in via Bombodolo e via Gabbiano, a Noceto (e anche altre eventuali zone), che nei giorni compresi tra il 6 e l'8 gennaio scorso hanno subito allagamenti a causa del malfunzionamento di una valvola di riduzione di zona nella rete idrica gestita da Gestore Ireti Spa (Gruppo Iren).

A seguito di segnalazioni ricevute, Federconsumatori ha avviato un confronto con la Società di gestione del servizio idrico per la gestione degli eventuali risarcimenti dei danni subiti dagli utenti a causa del guasto nella rete.

Gli utenti possono rivolgersi allo Sportello Federconsumatori di Noceto, in via Roma, 10 (presso gli uffici della CGIL), il secondo e il quarto lunedì del mese, al mattino, oppure possono rivolgersi presso la sede provinciale, a Parma, in via La Spezia 156, tel. 0521 508949, sempre aperta, nei giorni lavorativi.

Per inoltrare la domanda di rimborso dei danni subiti è necessario documentarli attraverso fotografie, fatture di riparazioni effettuate e/o di acquisti sostitutivi. Le domandi aranno raccolte da Federconsumatori e inoltrate al gestore.