Guasto ad un autobus in stazione: la protesta del comitato Parma In Centro

Dopo il guasto ad un autobus ieri in stazione il segretario del comitato Parma In Centro Vincenzo Siennica usa parole dure contro l'Amministrazione Comunale. "Alla luce dei fatti che continuano a verificarsi sul trasporto pubblico, vediamo il guasto dell’autobus in stazione ieri, in orari anche di “punta”, credo sia assurdo far finta che il nostro sindaco continua a promuovere la città sostenibile, cioè una cartolina Parna di tutta apprezza come se fosse una città Green, ma che davanti a questi episodi tutto tace. Ultima spesa innovativa mezzi diesel in modo da abbattere il consumo? Continuano a chiudere la città, accusando la situazione delle macchine che entrano in centro. Ovviamente in alternativa alla chiusura c’è il servizio pubblico carente, per tutta la città e il raggiungimento del centro, che rimane bloccato con questi episodi, il servizio stesso, ed è insufficente. Ma ancora crediamo a queste buffonate?"