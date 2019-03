Ha un malore in casa e chiama il 113: 88enne salvata da poliziotti e medici

Un'anziana di 88 anni, che ha avuto un malore mentre si trovava nella sua abitazione di via Bellini, è stata salvata stamattina alle ore 7 grazie all'intervento dei poliziotti, che hanno risposto alla chiamata della donna, e degli operatori del 118. L'anziana è riuscita a prendere la cornetta e a comporre il 113, poi è caduta a terra. Gli agenti sono riusciti a risalire all'intestatario del numero di telefono e ad inviare sul posto una volante e l'ambulanza. In casa la donna era a terra ed è stata trasportata d'urgenza al Pronto Soccorso dell'Ospedale Maggiore. L'anziana si trova in ospedale sotto osservazione ma non è in pericolo di vita.