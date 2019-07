Presentata al Campus la PSR01, la prima vettura elettrica dell'UniPR Racing Team

Grande emozione venerdì pomeriggio al Campus Scienze e Tecnologie dell’Ateneo per la presentazione della prima vettura elettrica realizzata dall’UniPR Racing Team dell’Università di Parma: la Formula SAE Electric Vehicle PSR01, svelata per la prima volta in questa occasione al numeroso pubblico presente, debutterà il 24 luglio al Formula Student FSAE Italy 2019 nel circuito “Riccardo Paletti - Autodromo di Varano”.

Dopo l’introduzione di Davide Lusignani, Faculty Advisor di UniPR Racing Team, il prof. Carlo Concari e gli studenti membri del Team hanno illustrato le caratteristiche tecniche e i diversi step progettuali che hanno portato alla realizzazione della vettura. In chiusura dell’evento sono intervenuti il Rettore prof. Paolo Andrei, l’ing. Giampaolo Dallara, Presidente dell’omonima azienda e l’ing. Massimo Bercella, Sales and Business Development di Bercella srl.

La vettura che è stata presentata il 5 luglio è basata su un telaio in monoscocca di carbonio che fornisce ottime prestazioni di dinamica alla vettura. Il powertrain a trazione posteriore è in grado di erogare 80 kW di potenza nominale come richiesto dal regolamento delle competizioni. I 2 motori indipendenti sono alimentati da un battery pack da 600V tramite controlli software gestiti e trasmessi da una vehicle control unit interamente progettata all’Università di Parma.

Il debutto della PSR01 avverrà il 24 luglio nell’evento di Formula SAE Italy al circuito di Varano, dove ben 100 università, divise in diverse categorie di prototipi, si sfideranno su diverse prove dinamiche.