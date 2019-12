I 10 anni dell’Associazione Alice festeggiati con un concerto di Pertusi e con una donazione al Maggiore  

Il gesto di generosità dell’Associazione Alice Onlus, frutto della raccolta fondi realizzata in occasione del decennale della fondazione, ha permesso l’acquisto di quattro poltrone basculanti da destinare ai reparti impegnati nella cura dell’ictus cerebrale. Si tratta di ausili necessari al personale medico e sanitario per permettere un’adeguata mobilizzazione dei pazienti colpi da ictus, che andranno a implementare la dotazione delle strutture Stroke Care dell’Azienda Ospedaliero-Universitaria di Parma.

“La raccolta fondi - spiega Luigi Comelli di Alice Onlus - è stata possibile grazie principalmente alla generosità di un nostro concittadino, il cantante lirico di fama internazionale Michele Pertusi, in occasione del concerto “Alice per Noi” che lo scorso aprile ha riempito l’Auditorium del Carmine”.

“Il successo dell’iniziativa – spiegano Licia Denti e Umberto Scoditti, responsabili dei percorsi dedicati allo Stroke Care all’Ospedale Maggiore - ci ha permesso di acquisire questi supporti fondamentali per la mobilizzazione precoce dei pazienti più gravi che permettono di far muovere subito i nostri pazienti colpiti da ictus, premessa indispensabile per un recupero funzionale che si otterrà con un vero e proprio intervento riabilitativo”.

Ogni anno vengono ricoverati nel nostro Ospedale circa 600 pazienti colpiti ictus cerebrale, di questi circa il 30% ha la necessità di avvalersi di questi presidi avanzati che permettono una mobilizzazione precoce nella fase acuta della malattia. Sono poltrone di ultima generazione con schienale e pedana modulabile che permettono il posizionamento adeguato del paziente con difficoltà al controllo del tronco.