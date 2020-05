I mercati ordinari non riapriranno prima del 21 maggio

A seguito della riunione del Tavolo Regionale Patto del Lavoro presieduto dal Presidente Bonaccini, è emerso che, dopo aver trovato un accordo con il Governo, usciranno nelle prossime ore le ordinanze per le ripartenze di diverse attività commerciali da lunedì 18 Maggio. Tra queste dovrebbe essere di nuovo consentito lo svolgimento dei mercati ordinari.

Come avvenuto per i mercati alimentari, consentiti ormai da qualche settimana, anche per quelli ordinari il Comune di Parma, sulla base dei protocolli, dovrà definire una disciplina per regolamentarne la gestione e gli svolgimenti, individuando le misure più idonee ed efficaci per mitigare il rischio di una ulteriore diffusione dell’epidemia di Covid-19. La disciplina verrà condivisa con le associazioni di categoria, con cui da tempo il Comune di Parma si sta confrontando, e quindi dovrà essere approvata in Giunta.

Alla luce di queste tempistiche, sentite le associazioni di categoria, si prevede che la riapertura dei mercati ordinari nella città di Parma non avverrà prima di Giovedì 21 Maggio. Nei primi giorni della prossima settimana vi saranno ulteriori aggiornamenti. Nel frattempo si continueranno a svolgere i mercati a merceologia esclusiva alimentare e i soli posteggi alimentari per quanto riguarda i mercati ordinari, con le stesse regole delle ultime settimane.