I permessi di transito e sosta prorogati al 31 gennaio 2020

La validità dei permessi di transito e sosta nelle Ztl è prorogata al 31 gennaio 2020. Il provvedimento permetterà agli utenti di rinnovarli nel corso del tempo concesso. A questo proposito, si ricorda ch,e grazie all'introduzione del nuovo Pass nel 2019, tecnologicamente avanzato, è già possibile da qualche giorno rinnovare i permessi on line, senza necessità di recarsi agli sportelli e senza più bisogno di ricevere a casa il contrassegno adesivo per l’anno 2020.

Basta collegarsi al sito www.parmaimobility.it cliccando su “Rinnova il tuo permesso” e inserendo le proprie credenziali (codice fiscale/Partita iva e password). In questo modo si accede all’area riservata in cui è possibile effettuare il pagamento che rende immediatamente attivo il permesso per l’anno 2020.

Gli aventi diritto, comunque, riceveranno le consuete lettere inviate da Infomobility in cui vengono spiegate nei dettagli le altre modalità di pagamento per il rinnovo (bollettino postale precompilato e bonifico bancario).

Per eventuali chiarimenti è possibile inviare una email a imobility@infomobility.pr.it oppure chiamare il numero verde 800.238.630 attivo dal lunedì al venerdì, negli orari di ufficio: 8.30 - 13.00 e 14.00 - 17.00.