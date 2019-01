I professori bocciano il logo del Romagnosi: "Richiama l'aquila fascista della Rsi"

Il logo pensato dai rappresentanti di istituto del Romagnosi non piace ad alcuni professori perchè ricorderebbe, secondo quanto emerso dalle critiche, il logo fascista della Repubblica Sociale Italiana. La civetta ricorderebbe infatti l'aquila e la forma delle ali quella delle ali dell'aquila fascista, utilizzata anche dal nazismo per il logo del Reich. Polemiche nell'istituto superiore di Parma dopo la proposta degli studenti. La 'bocciatura' è arrivata da alcuni professori: i ragazzi hanno deciso di ritirare la candidatura del logo e di ritornare a quello utilizzato l'anno scorso. La polemica è viaggiata anche su Facebook grazie al post dell'ex rappresentante d'istituto Jacopo Rosa e coordinatore provinciale dei Giovani di Forza Italia: ecco il suo post.

"Come ex Rappresentante d'Istituto del Liceo Classico Romagnosi sono profondamente disgustato dal comportamento di alcuni docenti nei confronti degli attuali rappresentanti. Mi avevano insegnato che il Liceo Classico, prima ancora di essere una scuola come le altre, fosse un luogo di confronto e di cultura, non di repressione e censura fondate sul sospetto. Queste ultime sono, come mi hanno sempre detto, contrapposte ai valori su cui si fonda lo stesso Liceo Classico.

Questa paura folle di qualcosa che la storia stessa ha già condannato ed estinto ha sempre spinto molti insegnanti a non guardare con oggettività e senso critico la realtà, prerequisiti fondamentali per affrontare lo studio di qualsiasi materia (così mi hanno insegnato al Romagnosi). Accusare dei ragazzi innocenti e boicottare la realizzazione del merchandising d'istituto per la convinzione che il logo proposto richiami quello della Repubblica Sociale Italiana è un fatto gravissimo che non può certo passare "sotto l'uscio". Sarebbe ora che molti docenti (trinariciuti) si rendessero conto che il '68 e lo stesso fascismo sono passati da un pezzo! Visto quanto amavo quel luogo, è un grande dispiacere per me venire a conoscenza di tali vicende. Romagnosini, sono e sarò sempre con voi!"