I taxisti in coro: "Vogliamo dare una mano per le consegne a domicilio"

I taxi del consorzio Contab di Parma, una società cooperativa aderente a Confcooperative di Parma, propongono di dare il loro supporto per le consegne a domicilio. L'ordinanza del presidente Stefano Bonaccini consente di svolgere il servizio di consegna domiciliare ai taxisti. "E' un'occasione interessante - spiega Roberto Ravasini il rappresentante della cooperativa dei taxisti di Parma - che però non è stata ancora ben percepita dai potenziali fruitori. O per un servizio di consegna già esistente, come spesso nella catena distributiva o per mancanza di una conoscenza della possibilità stessa. Al momento nessuna insegna "market" ci ha chiesto il servizio e siamo limitati a solo due piccole catene di articoli per la casa (animali domestici e profumeria) che stanno sfruttando l'opzione."

