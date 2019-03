I tirocinanti di "I Like Parma" in Municipio

Questa mattina l'assessore alla Cultura Michele Guerra, insieme al consigliere Leonardo Spadi, ha incontrato i tirocinanti che parteciperanno come volontari alla seconda edizione di "I Like Parma - Un Patrimonio da vivere". I venti ragazzi delle classi quinte degli istituti Bodoni, Giordani e Sanvitale, ad indirizzo turistico, oggi hanno incontrato il personale del settore Cultura per conoscere nel dettaglio le iniziative che comporranno il programma della due giorni del 23 e 24 marzo, in occasione delle Giornate FAI di Primavera, durante la quale gli studenti saranno impegnati in vari luoghi del patrimonio monumentale cittadino aperti per l'occasione.

"Lo spirito del progetto I Like Parma - ha detto loro l'Assessore ringraziandoli per la disponibilità - è proprio quello di essere una esperienza condivisa che coinvolga tutta la città, facendo riscoprire gli spazi del nostro patrimonio culturale e ricreando in essi una socialità cittadina, anche e soprattutto per le giovani generazioni".