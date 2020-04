Il 1° maggio in diretta streaming dal Municipio

Anche nel difficile momento di emergenza sanitaria che la nostra città sta vivendo, Cgil, Cisl e Uil e Comune di Parma hanno voluto creare per la città un momento di festeggiamento del 1 maggio, una cerimonia a porte chiuse ma condivisa, per ricordare le lotte per i diritti portate avanti nei secoli dai lavoratori e per riflettere insieme sulle prossime sfide. "Lavoro in sicurezza: per costruire il futuro" è infatti lo slogan scelto per il Primo maggio 2020 dai tre sindacati.

Nel difficile momento attuale è quindi prevista una cerimonia, a porte chiuse, alle ore 11, nella sala del Consiglio Municipale che sarà trasmessa in streaming sul sito del Comune di Parma.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Alla cerimonia interverranno il Sindaco, Federico Pizzarotti; il Presidente del Consiglio Comunale, Alessandro Tassi Carboni; per i sindacati Lisa Gattini, Segretaria generale CGIL Parma; Angela Calò, Segretaria generale aggiunta CISL Parma e Piacenza; Mario Miano, Segretario generale Uil Emilia, e l'Assessora Regionale Barbara Lori.