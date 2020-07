Il 16 luglio via alle immatricolazioni all’Università di Parma

Si aprono il 16 luglio le immatricolazioni all’Università di Parma, che per l’anno accademico 2020-21 presenta un’offerta formativa ancora più ampia arrivando a 91 corsi complessivi. Si allarga quindi ancora il ventaglio delle proposte dell’Ateneo, per rispondere al meglio alle esigenze formative di acquisizione di conoscenze e competenze da parte di tutti coloro che sono intenzionati a intraprendere un percorso universitario.

Questa l’articolazione della nuova offerta formativa, che copre tutti gli ambiti di studio presenti nei 9 Dipartimenti dell’Ateneo:

39 Corsi di Laurea – 3 anni

6 Corsi di Laurea Magistrale a ciclo unico – 5 o 6 anni

46 Corsi di Laurea Magistrale – 2 anni



Al debutto quattro nuovi Corsi (uno triennale e tre magistrali) in ambito food, ingegneria e delle scienze informatiche:

Costruzioni, Infrastrutture e Territorio (LT - Corso di Laurea sperimentale a orientamento professionale)

Electric Vehicle Engineering (LM interateneo, interamente in inglese, con sede amministrativa all’Università di Bologna)

Scienze della Nutrizione Umana (LM)

Scienze Informatiche (LM).

I 91 Corsi offerti dall’Università di Parma presentano diverse tipologie di accesso:

59 Corsi a libero accesso: accettazione delle domande dal 16 luglio alle 18 fino alla scadenza del periodo d’immatricolazione

14 Corsi a numero programmato nazionale con test d’ingresso: Architettura Rigenerazione Sostenibilità (data test ancora da definire, comunque entro il 25 settembre), Medicina e Chirurgia (test 3 settembre), Medicina Veterinaria (test 1° settembre), Odontoiatria e Protesi Dentaria (test 3 settembre), più i 10 Corsi delle Professioni sanitarie (test 8 settembre). Per Medicina e Chirurgia, Medicina Veterinaria e Odontoiatria e Protesi Dentaria domande di pre-iscrizione ai test esclusivamente online attraverso il portale Universitaly dal 1° al 23 luglio entro le 15 e perfezionamento dell’iscrizione sul sito web dell'Università di Parma dal 2 luglio alle 12 al 29 luglio alle 12. Per Architettura Rigenerazione Sostenibilità e i corsi delle Professioni sanitarie sono di prossima uscita i bandi.

1 Corso a numero programmato locale con selezione per titoli: Corso di Laurea Magistrale in Trade e Consumer Marketing (due sessioni di domande, la prima dal 10 giugno al 13 luglio e la seconda dal 24 agosto al 28 settembre)

9 Corsi a numero programmato locale con selezione effettuata in base all’ordine cronologico di prenotazione con valorizzazione del merito attraverso il voto di maturità.

Queste le fasce orarie per le aperture immatricolazioni il 16 luglio:

· Costruzioni Infrastrutture e Territorio (ammissibili 50), dalle 9

· Biotecnologie (ammissibili 110), dalle 10

· Chimica (ammissibili 144), dalle 11

· Biologia (ammissibili 199), dalle 12

· Scienze Motorie, Sport e Salute (ammissibili 251) dalle 13

· Scienze Zootecniche e Tecnologie delle Produzioni Animali (ammissibili 188) dalle 14

· Scienze e Tecnologie Alimentari (ammissibili 133), dalle 15

· Chimica e Tecnologia Farmaceutiche (ammissibili 133), dalle 16

· Farmacia (ammissibili 179), dalle 17

2 Corsi magistrali a numero programmato locale con selezione effettuata su verifica del voto medio conseguito in un paniere di settori scientifico-disciplinari: Biotecnologie Mediche, Veterinarie e Farmaceutiche (Prenotazione del posto dalle 9.00 del 15 luglio alle 12 del 30 luglio) e Scienze e Tecnologie Alimentari (Domande di ammissione dalle 9 del primo luglio alle 12 del 31 luglio)

6 Corsi interateneo con sedi amministrative in altre università, alcuni a libero accesso e alcuni a numero programmato locale (è necessario consultare i siti web degli atenei di riferimento per tutte le informazioni amministrative aggiornate): Advanced Automotive Electronic Engineering, Advanced Automotive Engineering, Electric Vehicle Engineering, Food Sciences for Innovation and Authenticity, Lingue Culture Comunicazione, Scienze e Tecniche Psicologiche.



CONVIENE REGISTRARSI FIN DA ORA

Si consiglia di registrarsi fin da ora sul sito web www.unipr.it/registrazione per ottenere le proprie credenziali individuali (username e password). Si agevolerà così la fase successiva, che prenderà avvio il 16 luglio con orari scaglionati durante la giornata per i diversi Corsi di Studio alla pagina https://www.unipr.it/iscrizioni

ATTIVO IL WELCOME POINT MATRICOLE

Dopo l’altissimo gradimento registrato lo scorso anno, dal 1° luglio al 31 ottobre è disponibile, nel Sottopasso del Ponte Romano, il Welcome Point Matricole, il punto estivo di informazione e accoglienza per i futuri studenti, realizzato in collaborazione con Comune di Parma – Informagiovani ed ER.GO Azienda Regionale per il Diritto agli Studi Superiori: un supporto indispensabile per le future matricole e anche per tutti coloro (studenti già iscritti, familiari, ecc.) che desiderano informazioni sui servizi, gli alloggi, le tasse e tutto quanto fa riferimento al sistema organizzativo dell’Ateneo. Anche quest’anno il personale è presente per fornire le indicazioni e il materiale cartaceo illustrativo necessari a soddisfare le esigenze informative di tutti i visitatori.

13 LUGLIO: INFODAY - DALLA MATURITÀ ALL’UNIVERSITÀ

Lunedì 13 luglio torna l’Infoday - Dalla Maturità all’Università: a pochi giorni dall’apertura delle immatricolazioni si rinnova l’appuntamento per conoscere i corsi di studio e i servizi per l’anno accademico 2020-21.

In questa edizione dell’Infoday, che per il 2020 necessariamente si svolgerà online a partire dalle 9, sarà possibile incontrare i docenti dell’Università di Parma che saranno presenti sul portale “Il mondo che ti aspetta” (https://ilmondochetiaspetta.unipr.it) per rispondere, in diretta, alle domande di futuri studenti e famiglie sulle caratteristiche e le novità dell’offerta formativa del prossimo anno accademico.

Per ogni corso di laurea triennale, magistrale e magistrale a ciclo unico sarà infatti presente un desk virtuale cui sarà possibile accedere in diverse fasce orarie.

Per tutta la giornata, dalle 9 alle 16, saranno disponibili anche i desk virtuali di molti servizi di Ateneo, accessibili sempre dal portale “Il mondo che ti aspetta” (https://ilmondochetiaspetta.unipr.it): Orientamento, Tasse, contributi e diritto allo studio, ER.GO, il servizio per studenti con disabilità, con B.E.S. e fasce deboli, con D.S.A., con spettro autistico e GLBT le Eli-Che, Counseling Psicologico e Welcome Point Matricole.

