Il bus elettrico della Tep fa tappa in piazza Garibaldi

Domani, mercoledì 25 luglio alle ore 11.00, il bus elettrico della Tep, attualmente in sperimentazione sulla linea urbana n.8, farà tappa in piazza Garibaldi. La sperimentazione è prevista nell’ambito del progetto europeo LOW CARB, cui Tep partecipa insieme ad altri 10 partner europei. Lo scopo dei test è quello di provare il veicolo ed esaminare la possibilità di utilizzare in futuro mezzi analoghi a questo su una delle linee urbane, in sostituzione dei tradizionali bus attualmente in uso. Cittadini, curiosi e appassionati potranno vederlo da vicino e salire a bordo.

