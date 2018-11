Il Comune di Parma per il 25 novembre: una panchina rossa e una targa per tutte le vittime di femminicidio

“25 novembre e dintorni. Perché quando si parla di donne è riduttivo pensare ad un giorno solo”. Presentato in mattinata in municipio il ricchissimo programma proposto dall’Assessorato alle Pari Opportunità del Comune di Parma e da una fitta rete di associazioni per celebrare e dire “basta!” la giornata internazionale contro la violenza sulle donne. Una panchina rossa e una targa: "Una donna non dovrebbe mai difendersi da chi ama". Questo il testo riportato dalla targa dedicata a tutte le vittime di femminicidio che il Comune di Parma pone nel Parco Pierangela Venturini, fra strada Navetta e via Balbi, nel quartiere Montanara. Intitolato solo da qualche giorno all'avvocata, fondatrice del centro antiviolenza, il Parco si arricchisce della panchina rossa e della targa: un tributo necessario per ricordare le donne della nostra città uccise per mano maschile. Cerimonia prevista per giovedì 6 dicembre.

Convegni, incontri, presentazioni di libri per non dimenticare ciò che accade, per comprendere un fenomeno così tragicamente presente come quello della violenza degli uomini contro le donne. Iniziative che s'inoltrano anche nel mese di dicembre, nella convinzione che sul fenomeno si deve

riflettere tutto l'anno. Anche per il 2018 il Comune di Parma, in rete con le associazioni del territorio e in occasione del 25 novembre, invita a tutti e tutte a riflettere attraverso confronti, seminari, eventi: un no convinto e unanime contro un fenomeno che può essere presente nella vita delle donne, che ne limita l'autonomia, che le rende incapaci di decidere del proprio destino e, spesso, di quello dei propri figli.

Tante le iniziative organizzate dal Comune di Parma: oltre alla panchina rossa, in programma il Convegno “E lo chiamiamo amore” per sabato 17 novembre, ore 10, al Teatro Europa. Organizzato dal Consiglio dei Cittadini Volontari e dall’associazione Il ponte è un’occasione per meglio comprendere il fenomeno in un quartiere che è stato scenario di femminicidi. Il 5 dicembre, alle 17.30, a Palazzo del Governatore presentazione del libro e del Docu- film “Bellissime” di Flavia Piccinni. L’autrice parlerà della sua inchiesta che indaga il mondo delle baby miss e delle modelle italiane, ipersessualizzate e sfruttate. Un’altra forma di violenza che riguarda madri e bambine. Inoltre il mercoledì 14 novembre, dalle 10 alle 19, nell’aula dei Cavalieri dell’Università di Parma, l’evento “Com’eri vestita?”: una mostra con l’esposizione di abiti indossati da donne che hanno subito violenza e, a partire dalle 15, un Convegno per riflettere sugli stereotipi da cui siamo condizionati. Organizzato da associazione Anolf e da Cisl Parma e Piacenza, il progetto “Com'eri vestita?” è dell’Università del Kensas, portato in Italia dall’associazione Libere Sinergie di Milano.

Lo stalking è al centro dell’incontro “Donne: come reagire in caso di stalking e violenze” mercoledì 21 novembre, alle 18, allo Studio S di Borgo Paggeria 17/a. Organizzato dai club femminili di Parma: associazione italiana Donne Medico, Fidapa, associazione mogli medici, Moica, Il Fornello, e il Comitato di garanzia dell'Azienda Ospedaliera di Parma. È una serata al cinema quella organizzata da Soroptimist per giovedì 22 novembre, alle 21, al The Space del Campus: il ricavato della proiezione del film “A private war” sarà devoluto al Centro antiviolenza di Parma. A partire dalle 20 anolini e specialità de territorio di Silvano Romani. Sempre cinema anche per l’Associazione Centro antiviolenza che organizza la proiezione del film “L’affido” di Xavier Legrand: la serata si terrà venerdì 23 novembre, alle 20.30, all’Auditorium Toscanini di via Cuneo.

Il 24 novembre sarà un sabato ricco d’iniziative: alle 10, al Teatro Farnese, lo spettacolo teatrale “Siate gentili con me” liberamente tratto dalle Troiane di Euripide con testo di Gabriella Manelli. Aperto alle scuole e alla cittadinanza fino all’esaurimento posti è promosso dalle Associazioni Lions Parma Maria Luigia, associazione Allievi Liceo GD Romagnosi e Festa Internazionale della Storia di Parma. Sempre sabato 24 novembre alle 18 alla Corale Verdi presentazione del libro “Le spose sepolte” di Marilù Oliva. A dialogare con la scrittrice sarà la giornalista Chiara Cacciani. Sarà presente l’associazione Maschi che s’immischiano; Ancora alle 18 al circolo ARCI Golese l’incontro “Donne in cerca di guai?” lettura di brani e

poesie sul tema della violenza contro le donne, con le musiche degli allievi del Liceo Bertolucci. A cura dell’associazione Mine vaganti.

Sempre sabato 24 novembre alle 21, al Teatro del Cerchio, lo spettacolo “Barbablù. Storie di quotidiana violenza”. A seguire la tavola rotonda “Violenza sulle donne: parlano gli uomini”. Domenica 25 novembre, alle 10, a Palazzo del Governatore, le associazioni Al Amal e Un

cuore per la vita organizzano l’incontro “L’amore non ha lividi. Donne e diritti in Italia e nel mondo”: donne e uomini si confrontano sul tema della relazione e del rispetto. Sempre domenica 25 novembre, alle 16.30, allo Stadio Lanfranchi, partita contro la violenza: in campo Zebre Rugby e Munster con la presenza di Maschi che s’immischiano. Si arriva quindi a sabato 15 dicembre, alle 17, nella sede di ADA in Piazzale Rondani 3/b in occasione degli auguri natalizi di ADA per la performance “Il corpo delle donne. Tra immagine, identità e stereotipi” con letture di Paola Ferrari e Rosanna Varoli e la fisarmonica di Brunella Bardi.

PROMOSSO DA COMUNE DI PARMA

17 NOVEMBRE ORE 10.30 CONVEGNO “E LO CHIAMIAMO AMORE”

Teatro Europa

5 DICEMBRE ORE 17.30 PRESENTAZIONE LIBRO E DOCU-FILM “BELLISSIME” con

l’autrice Flavia Piccinni

Palazzo del Governatore

6 DICEMBRE ORE 11.30 Una panchina rossa e una targa. Il Comune di Parma per tutte le vittime

di femminicidio.

Parco Pierangela Venturini

PROMOSSO DA

ANOLF ONLUS MERCOLEDI’ 14 NOVEMBRE dalle 10 alle 19 – AULA CAVALIERI - VIA

UNIVERSITA’ 3

“Com’eri vestita?” Esposizione di abiti indossati da donne che hanno subito violenza

Alle 15 un Convegno per riflettere sul tema della violenza contro le donne

FIDAPA – MOICA – AIDM – A.M.M.I – CLUB FORNELLO MERCOLEDI’ 21 NOVEMBRE

ORE 18 – STUDIO S – B.go Paggeria 17/a

Incontro “Donne: come reagire a stalking e violenze”

SOROPTIMIST GIOVEDI’ 22 NOVEMBRE ORE 21 – THE SPACE CINEMA PARMA

CAMPUS

Proiezione del film “A private war” – The most powerful weapon is the truth

ASSOCIAZIONE CENTRO ANTIVIOLENZA VENERDI’ 23 NOVEMBRE ORE 20.30 –

Auditorium Toscanini, via Cuneo, Proiezione del film “L’affido” di Xavier Legrand

LIONS PARMA MARIA LUIGIA SABATO 24 NOVEMBRE ORE 10 TEATRO FARNESE

Spettacolo teatrale “Siate gentili con me” tratto dalle Troiane di Euripide

VOLTAPAGINA SABATO 24 NOVEMBRE ORE 18 – CORALE VERDI

Presentazione del libro “Le spose sepolte” di Marilù Oliva

ARCI GOLESE SABATO 24 NOVEMBRE ORE 18 – CIRCOLO ARCI GOLESE

Donne in cerca di guai? Letture di brani e poesie sul tema della violenza contro le donne

TEATRO DEL CERCHIO, SABATO 24 NOVEMBRE ORE 21, TEATRO DEL CERCHIO

Spettacolo “Barbablù. Storie di quotidiana violenza”. A seguire la tavola rotonda “Violenza

sulle donne: parlano gli uomini”

ASSOCIAZIONE AL AMAL

ASSOCIAZIONE UN CUORE PER LA VITA DOMENICA 25 NOVEMBRE ORE 10 –

AUDITORIUM PALAZZO DEL GOVERNATORE

“L’amore non ha lividi” Donne e diritti in Italia e nel mondo

MASCHI CHE SI IMMISCHIANO DOMENICA 25 NOVEMBRE ORE 16.30 - STADIO

LANFRANCHI

PARTITA CONTRO LA VIOLENZA Zebre Rugby - Munster

ADA ONLUS SABATO 15 DICEMBRE – ORE 17 – Sede ADA, P.LE RONDANI 3/B

Performance “Il corpo delle donne” Tra immagine, identità e stereotipi