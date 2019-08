Il Comune di Tornolo non ha soldi: il sindaco regala al paese due scuolabus e il suo stipendio

Il sindaco di Tornolo, Renzo Lusardi, ha comprato con i suoi soldi due scuolabus e un'autospazzatrice, veicoli che l'amministrazione del piccolo Comune in provincia di Parma non può permettersi di acquistare per mancanza di fondi nelle casse. L'idea è nata per permettere alla comunità di avere comunque a disposizione i mezzi. Il sindaco, che è anche proprietario di alcune aziende del territorio, ha deciso di versare il suo stipendio ad un fondo che verrà messo a disposizione per le emergenze sociali in paese.