Il Comune vende la casa dell'ex sindaco Vignali: base d'asta di 700 mila euro

Il Comune di Parma mette all'asta l'abitazione dell'ex sindaco Pietro Vignali di via XX Settembre, che si trova in pieno centro storico. La base d'asta è di 700 mila euro: la casa era stata acquisita dal Comune come parte del risarcimento che l'x primo cittadino aveva concordato al termine della vicenda giudiziaria che lo ha riguardato. Il ricavato della vendita andrà ad alimentare le casse del Comune.