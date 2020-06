Il Day hospital ematologico dell’Ospedale Maggiore torna al 5° piano della Torre Medicine

Da lunedì 22 giugno il Day hospital ematologico dell’Ospedale Maggiore di Parma torna al 5° piano della Torre Medicine, dopo un trasferimento temporaneo al padiglione Cattani dettato da esigenze di sicurezza e tutela dei pazienti durante l’emergenza Coronavirus.

Con il ritorno alla normalità delle funzioni assistenziali anche gli ambulatori per visite e terapie dell’ematologia rientrano nella loro sede originaria e quindi da lunedì 22 giugno le attività di visita e terapia riprenderanno alla Torre con le modalità e gli appuntamenti già programmati e comunicati ai pazienti.

Le modalità di accesso dovranno rispettare le norme di sicurezza previste dalle direttive regionali per questa fase: tutti coloro che accederanno alla struttura, oltre all’obbligo di indossare la mascherina e igienizzarsi le mani, dovranno compilare un questionario sul loro stato complessivo di salute mentre un’equipe medica misurerà loro temperatura corporea e saturazione dell’ossigeno. In linea con i dettami della normativa regionale, l’accesso ai locali del Day Hospital sarà consentito ai soli pazienti e non agli accompagnatori che dovranno attendere all’esterno degli ambulatori. Anche nelle salette d’attesa dovrà essere rispettato il distanziamento sociale tra le persone.

“Queste precauzioni, con le quali stiamo imparando a convivere, – ha dichiarato il direttore dell’Ematologia Francesco Leonardi – rappresentano un’ulteriore tutela per la sicurezza di pazienti e operatori. Ma le attività del Day hospital ematologico, che non si sono mai interrotte, continueranno con le modalità già conosciute dai pazienti”.