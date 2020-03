Il Day Hospital oncologico del Maggiore si trasferirà al Poliambulatorio Dalla Rosa Prati

Da lunedì 30 marzo il Day Hospital oncologico si trasferirà presso il Poliambulatorio Dalla Rosa Prati in via Emilia Ovest 12/A, a meno di un chilometro dall’Ospedale in direzione Piacenza. Il trasferimento rientra tra le soluzioni organizzative adottate dall’Azienda ospedaliero-universitaria, grazie alla collaborazione del personale sanitario, per affrontare l’emergenza Coronavirus e consentirà ai pazienti di avere una sede protetta al di fuori dell’ospedale.

Il direttore dell’Oncologia medica Francesco Leonardi e il Responsabile delle Attività ambulatoriali specialistiche Marcello Tiseo ringraziano tutti i pazienti per la collaborazione in questo momento così difficile e assicurano che nella nuova collocazione i pazienti oncologici troveranno tutti i servizi di cui abitualmente possono usufruire presso il piano rialzato del padiglione Cattani e non ci sarà alcuna variazione dei loro percorsi di cura.

Nei locali messi a disposizione dal Poliambulatorio Dalla Rosa Prati troveranno spazio gli ambulatori prelievi, gli ambulatori per le visite e le stanze per la somministrazione delle terapie. Sarà cura del consueto personale del Day Hospital indirizzare i pazienti, ed accompagnarli se ne avranno bisogno, nei diversi piani della struttura.

Per alcune prestazioni sarà tuttavia necessario recarsi in Ospedale quali gli esami radiologici già programmati e le visite cardiologiche. Ogni altra prestazione verrà fornita nella nuova sede del Day Hospital oncologico in via Emilia Ovest 12/A.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Spot Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

I numeri di telefono di riferimento restano gli stessi. ​ACCETTAZIONE: 0521.702660-61 - EMERGENZA COVID PER PAZIENTI ONCOLOGICI: 0521. 702665