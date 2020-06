Il figlio di Thuram ha dedicato un gol a George Floyd

L'attaccante del Borussia Moenchengladbach, Marcus Thuram, figlio dell'ex difensore di Juve e Parma Lilian, ha dedicato il gol del momentaneo 2-0 segnato contro l'Union Berlin (gara poi vinta 4-1) a George Floyd, il cittadino afroamericano rimasto ucciso durante un arresto a Minneapolis. Dopo il gol, Thuram si è inginocchiato in segno di rispetto per Floyd e di protesta per il razzismo, rimanendo per qualche secondo in solitaria riflessione. Il Gladbach lo ha lo definito un "momento speciale", commentando su Twitter la celebrazione che ha imitato la protesta del quarterback del football americano Colin Kaepernick nel 2016 contro il razzismo negli Stati Uniti. L'account Twitter in lingua inglese di Gladbach riportava un'immagine della celebrazione con scritto: "Non è necessaria alcuna spiegazione". La morte del 46enne George Floyd per mano della polizia ha suscitato proteste in diverse città americane. Weston McKennie dello Schalke, nato negli Stati Uniti, indossava una fascia che recitava "Justice for George" nella sconfitta di sabato contro Werder Brema.

