Il Gruppo Imprese Artigiane firma un primo mattoncino per il Centro oncologico

Questo è solo l’inizio, promette il presidente Giuseppe Iotti mentre firma un mattoncino di cuore per il Centro oncologico a nome del Gruppo Imprese Artigiane di Parma. “E’ un progetto che coinvolge un intero territorio e non potevamo mancare, noi come le altre associazioni economiche”. E mentre stringe la mano al direttore dell’Azienda Ospedaliero-Universitaria Massimo Fabi a sugellare la donazione, annuncia l’intenzione di aggiungere altri mattoncini per il Centro oltre all’impegno futuro di coinvolgere le imprese associate, molte delle quali si sono già mostrate sensibili al progetto oltre ad essersi rese disponibili a sostenerlo.

“Sono temi che purtroppo toccano tante famiglie – continua Iotti – ed è importante avere un centro di eccellenza nella propria città. La nostra sanità è già ad un livello altissimo ma si può crescere a livello di dotazioni tecnologiche e di spazi fisici a disposizione. Se ciascuno di noi può aggiungere anche un granello di sabbia per migliorarla è doveroso che lo faccia”.

Un grazie sincero è quello arrivato dal direttore dell’Azienda ospedaliero-universitaria Massimo Fabi per la donazione, ma soprattutto per la condivisione del progetto da parte di un’associazione che rappresenta una parte importante del tessuto imprenditoriale della nostra provincia. “Firmare un mattoncino significa sostenere la crescita e il bisogno di salute della popolazione e significa mettere a disposizione dei professionisti e del personale tutto del Maggiore le condizioni migliori per svolgere il loro lavoro che è quello, fondamentale, della cura dei pazienti”.