Il medaglia di bronzo Luciano Curziotti incontra il vicesindaco Bosi

Luciano Curziotti, medaglia di bronzo nel doppio di tennis da tavola alle Special Olympics di Abu Dhabi 2019, ha incontrato il vicesindaco con delega allo Sport Marco Bosi. Luciano, trasportato ancora dalle grandi emozioni vissute ad Abu Dhabi, ha mostrato al vicesindaco la medaglia guadagnata alle Olimpiadi soddisfatto e felice.

Il tennis da tavolo è una grande passione per Luciano, si allena con costanza supportato dagli allenatori e dai tanti sostenitori che non lo hanno abbandonato. Proprio il team di Luciano aveva lanciato una campagna di crowdfunding per permettere al loro amico di poter partecipare alle Olimpiadi.

"Luciano è un esempio per tutti. Con l'impegno, la passione e la costanza ha realizzato in primis il sogno di rappresentare l’Italia ad un evento sportivo di caratura mondiale poi ha vinto una medaglia, la soddisfazione più grande per uno sportivo. Un bronzo che ripaga gli sforzi fatti. Le Special Olympics celebrano le persone di tutte le culture e dimostrano al mondo che le barriere culturali possono essere cancellate, una grande rivoluzione di prospettiva che, attraverso lo sport, tocca temi fondamentali del nostro tempo come l’accettazione di tutte le diversità e la piena inclusione. La storia di Luciano spero possa essere un esempio da seguire per tutti quei ragazzini e ragazzi che, nella sua stessa condizione, rinunciano e non si mettono in gioco. Ringrazio Luciano e tutto il suo team per averci creduto con tanto entusiasmo e professionalità" - ha detto Bosi