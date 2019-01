"il mestiere del capitano", un film per raccontare l'impresa di alessandro lucarelli

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di ParmaToday

È partita sulla piattaforma Indiegogo.com la campagna di crowdfunding del documentario "Il mestiere del Capitano", diretto da Davide Potente e prodotto dalla società cinematografica Lux for media di Luciano Parravicini, che racconta le vicende umane e sportive di Alessandro Lucarelli e la tripla promozione del Parma Calcio 1913. Contestualmente al lancio del crowdfunding sono stati presentati il logo del progetto - realizzato da CLAP - il merchandising del film e l’atteso teaser trailer che mostra le prime riprese effettuate tra Parma e La Spezia lo scorso maggio. Il video comprende anche una parte introduttiva nella quale il regista racconta brevemente genesi e intenti del progetto di documentario. Diverse le premialità previste per chi parteciperà alla campagna di raccolta fondi, contribuendo a finanziare le riprese necessarie al completamento il progetto. Ogni articolo del merchandising è infatti brandizzato con il logo del film e c’è l’ottima possibilità per i sostenitori di acquistare un kit che include tutti i premi della collezione. Piccole e medie aziende, ma anche privati, possono contribuire alla campagna anche attraverso una quota sponsor dedicata o contattando direttamente la produzione all’indirizzo info@luxformedia.it per concordare sponsorizzazioni di altra tipologia. «Sono molto curioso di vedere cosa succede adesso - commenta Potente - Quando parlo a qualcuno del progetto noto sempre grande entusiasmo, lo stesso che hanno avuto Alessandro e Lux for media quando ho proposto loro questo film. Spero che quanti amano la città, la squadra e il Capitano possano restituirci lo stesso slancio. Noi da parte nostra ce la stiamo mettendo tutta». «Ho deciso di abbracciare il progetto - commenta Parravicini - perchè è una bellissima opportunità per raccontare una storia che va oltre il calcio, è una storia con dei forti valori umani e ciò che ha realizzato Lucarelli dovrebbe essere un riferimento per molti sportivi». Il crowdfunding avrà una durata di due mesi entro e non oltre i quali occorre raggiungere e magari superare l’obiettivo indicato sulla piattaforma Indiegogo. Tutti i tifosi del Parma, da ogni angolo del mondo, sono chiamati a contribuire attivamente al successo della campagna. Ogni donazione e condivisione del progetto è molto preziosa. Per aggiornamenti è possibile seguire il progetto attraverso la pagina Facebook (Il mestiere del Capitano) e Instagram (@ilmestieredelcapitano) o attraverso l’hashtag #ilmestieredelcapitano. CONTATTI Lux for media s.r.l.s. mail info@luxformedia.com mob. +39 389347902