Il Ministro Provenzano: "Non ci sono donne, togliete il mio nome dalla lista dei relatori"

Il ministro per il Sud Giuseppe Provenzano ha deciso di rinunciare alla partecipazione ad un meeting - incentrato sul ruolo delle città intermedie nella ricostruzione dell'Italia dopo l'emergenza Covid - per la presenza di soli relatori maschi. "Me ne accorgo solo ora, è l’immagine non di uno squilibrio ma di una rimozione di genere. Mi scuso con gli organizzatori e i partecipanti ma la parità di genere va praticata anche così: chiedo di togliere il mio nome dalla lunga lista. Spero in un prossimo confronto. Non dimezzato però". In quella lista c'è anche il sindaco di Parma Federico Pizzarotti: l'evento si terrà il 8 giugno, a distanza. Tutti gli invitati, tra sindaci e professori universitari, sono di sesso maschile.

