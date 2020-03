Il Museo d'Arte Cinese e la mostra "Mode nel mondo" sono aperti al pubblico

Nella consapevolezza della criticità della situazione e in ottemperanza alle norme di prevenzione stabilite a livello ministeriale e regionale, il Museo d’Arte Cinese ed Etnografico comunica che è aperto e visitabile insieme alla mostra “Mode nel Mondo – I vestiti raccontano la vita dei popoli” che ripercorre, attraverso abbigliamento, ornamenti e accessori, un viaggio nelle tradizioni del mondo, a partire dalla cultura cinese, in un arco temporale che va dal Settecento al Novecento.

L’apertura è consentita a condizione che “si assicurino modalità di fruizione contingentata o comunque tali da evitare assembramenti di persone, tenendo conto delle dimensioni e delle caratteristiche dei locali aperti al pubblico, e tali che i visitatori possano rispettare la distanza tra loro di almeno un metro” (Decreto attuativo Presidente del Consiglio dei Ministri 1 marzo 2020).

La riapertura vuole essere un segnale di prudente ritorno a un clima di fiducia. La cultura rappresenta di per sé un modello di comunicazione positiva e di speranza: il periodo che stiamo vivendo ha bisogno anche di questo.

Sono sospese per questa settimana le visite guidate e i laboratori per bambini. Per la prossima settimana bisognerà aspettare le disposizioni governative.

Orari: da martedì a sabato dalle ore 9.00 alle 13 e dalle 15 alle 19, domenica dalle 11 alle 13 e dalle 15 alle 19. Chiuso il lunedì e le festività nazionali.

Ingresso: 3 euro che comprende mostra temporanea e collezione permanente. Per informazioni: Museo d’Arte Cinese ed Etnografico, viale San Martino, 8 – Tel: 0521 257337.