Il nuovo Direttore del carcere di Parma, Tazio Bianchi, in municipio

Il nuovo Direttore del carcere di Parma, Tazio Bianchi, è stato ricevuto in municipio dal Sindaco, Federico Pizzarotti, dal Presidente del Consiglio Comunale, Alessandro Tassi Carboni e dal Garante dei Diritti dei Detenuti del Comune di Parma, Roberto Cavalieri. Si è trattato di un incontro cordiale e costruttivo, a fronte delle collaborazioni già in essere tra Comune e Istituto penitenziario di Parma ed in vista di un loro futuro sviluppo