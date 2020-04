Il Parma Club China dona 2000 mascherine al club

Il Parma club China ha inviato 2000 mascherine al Parma Calcio come gesto di sostegno in questo particolare momento con l’intento di far sentire la propria vicinanza alla comunità di Parma. Sul pacco, consegnato oggi, Un riferimento a Verdi e l’Aida: “L’amore ci ha sorriso, la vittoria ci sorriderà. Forza Crociati”.

