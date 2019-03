Il presidente del Tar lancia l'allarme 'Ndrangheta: "Aumentano le interdittive antimafia"

E' il presidente del Tar Sergio Conti, in occasione dell'inaugurazione dell'anno giudiziario, a lanciare l'allarme 'Ndrangheta, una presenza non certo nuovo all'interno del tessuto economico e produttivo di Parma e provincia, come mostrato da numerose inchieste giudiziarie. Il dato che in questo caso risalta è l'aumento delle interdittive antimafia. Se aumentano le interdittive aumenta di conseguenza anche il rischio di infiltrazioni mafiose. E a Parma mafia vuol dire soprattutto 'Ndrangheta, come del resto dimostrato dall'inchiesta Aemilia e da quelle collegate. "I settori nei quali ci sono state più interdittive sono quello degli scavi e delle costruzioni" ha detto il presidente mettendo in guardia rispetto all'aumento dei rischi.