Il Saer distribuisce mascherine nei comuni di Corniglio e Monchio delle Corti

Anche in appennino parmense i tecnici del SAER sono impegnati in questi giorni in aiuto della popolazione, per fronteggiare l'epidemia da Covid_19.

Su richiesta dei Sindaci del Comune di Corniglio e del Comune di Monchio delle Corti, sono state attivate alcune squadre per la consegna di mascherine ai residenti nelle aree di crinale. Un servizio importante per gli abitanti della montagna, spesso anziani, soli e con difficoltà di spostamento.

