Il Sindaco Federico Pizzarotti per la prima volta a Worms

35 anni di un gemellaggio saldo e sentito tra Parma e Worms. A distanza di poco più di un mese dalla visita del Sindaco Kessel a Parma, Federico Pizzarotti e il Presidente del Consiglio Comunale Alessandro Tassi Carboni hanno intrapreso un viaggio istituzionale verso la città renana legata a Parma da tanti anni.

Oltre al momento ufficiale presso la Sala del Consiglio dove è stato rinnovato, con la sigla dei due Sindaci, il Patto di gemellaggio tra le città il programma della visita ha previsto momenti culturali e affettivi.

Applauditissimo il concerto della Corale Verdi in scena presso il Teatro di Worms e omaggio presso la tomba di Hans Joachim Ruhl, fondatore e anima del gemellaggio (per 34 anni tra i banchi del Consiglio Comunale di Worms da dove ha guidato l'instaurarsi del legame tra le due città). A lui si deve l'iniziativa di intitolare una delle piazze più belle di Worms alla città di Parma. Le celebrazioni dei 35 anni di gemellaggio hanno visto l'organizzazione dell’Associazione per l’amicizia Parma- Worms.