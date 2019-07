Il sindaco Pizzarotti al Festival della Crescita

Questa mattina il sindaco Federico Pizzarotti è intervenuto all'edizione 2019 del Festival della Crescita, realizzata da Future Concept Lab, in collaborazione con Crédit Agricole, che ha come filo conduttore quest'anno la "sostenibilità creativa".

"Creatività - ha detto il sindaco Federico Pizzarotti introducendo la giornata di studio - significa analizzare i problemi da altri punti di vista, attraverso i quali riuscire a trovare delle soluzioni, che ci permettano di guardare avanti con positività. Dopo il titolo di Città creativa per la Gastronomia Unesco e quello di Capitale Italiana della Cultura stiamo lavorando per la presentazione del dossier per Capitale Europea Green del 2022: tutte queste sono occasioni per fare sintesi e sistema sui progetti, un modo per costruire una rete con l'intero tessuto cittadino, convogliando tutte le energie verso un obiettivo comune".

La giornata è proseguita con l'intervento di Francesco Morace (presidente di Future Concept Lab e curatore del Festival) e con la presentazione di progetti e percorsi da parte di Crédit Agricole sarà quindi incrociata con i contributi di relatori da ambiti diversi, per stimolare lo scambio inter-disciplinare, fra questi: Lorenzo Barucca (Legambiente), Luciano Canova (Scuola Enrico Mattei), Daniele Pittèri (Fondazione Modena Arti Visive), Maria Sebregondi (Moleskine Foundation), Erika Fattori (Nexi), Mario Trimarchi (architetto e designer).

Oltre ai main partner, Crédit Agricole e Nexi, la tappa a Parma del Festival della Crescita vede la collaborazione di Egea Editore, illycaffé, Unione Nazionale Consumatori; la media partnership di Affari & Finanza-La Repubblica, Design Diffusion, Mark Up e il Patrocinio di Comune di Parma, Fondazione Umberto Veronesi, Treccani.