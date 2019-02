Il sindaco Pizzarotti al Fornobottega Alvè

Il sindaco Federico Pizzarotti si è recato in visita al Fornobottega Alvè, in via Costituente 45/b, una attività innovativa che due giovani imprenditori panettieri, Eliana e Alessio, hanno recentemente aperto in Oltretorrente: un laboratorio di panificazione a vista con bottega, che si avvale della tecnologia moderna per offrire prodotti freschi durante l’arco dell’intera giornata, pur lavorando soltanto di giorno, nel rispetto dei ritmi naturali delle materie prime e delle persone che ci lavorano.

Il sindaco, sotto invito dei proprietari, ha volentieri visitato il locale che rappresenta una positiva scommessa imprenditoriale per la città: una impresa giovane e innovativa nel cuore dell'Oltretorrente.