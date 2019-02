Il sindaco Pizzarotti saluta il Direttore dell'Istituto Penitenziario Carlo Berdini

Il Sindaco ha ricevuto Carlo Berdini che, dopo quattro anni, lascia il ruolo di Direttore dell'Istituto Penitenziario di Parma. Berdini rientra a Roma alla Direzione Generale della Formazione della Polizia Penitenziaria, a Parma assumerà la reggenza Lucia Monastero che da tempo lavora presso l'Istituto di via Burla. "Sono stati quattro anni di intenso lavoro, abbiamo fatto passi avanti importanti volti a far si che l'Istituto Penitenziario possa entrare a far parte della città. Oggi è un carcere aperto alla città. Parma rimarrà sempre un bel ricordo" ha salutato Berdini.