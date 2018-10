Il XXI Congresso provinciale FIOM CGIL Parma è "Per l'uguaglianza"

Si svolgerà il 10 e 11 ottobre, all’hotel Villa Ducale, il XXI congresso provinciale della FIOM CGIL di Parma.

La categoria, che oggi conta più di 5000 iscritti, e quindi in netto aumento rispetto agli ultimi anni, affronterà le sfide del prossimo futuro abbinando due elementi fondamentali che hanno contraddistinto l’azione sindacale degli ultimi anni: da una parte una contrattazione sempre piu inclusiva, allargando la rappresentanza a chi ha meno diritti e a chi si trova in perenne precarietà, estendendo diritti a tutto il mondo metalmeccanico, dall’altra una massiccia azione di costante e qualificante formazionedei delegati sindacali, la era e reale risorsa della categoria.

Tutto questo porterà ad un’altra sfida che la Fiom di Parma si è posta come obiettivo per il 2020: il progetto PARMA 2020, cercando di valorizzare i “saperi del lavoro” nel contesto di Parma città della cultura, dove i metalmeccanici proporranno un progetto che ha l’ambizione di valorizzare le conoscenze dei lavoratori metalmeccanici in un binomio vincente tra azione sindacale e formazione.

Legato a tutto questo sarà anche l’intervento del dott. Marco Minardi in agenda per l'11 ottobre, dove si parlerà di “Contrattazione metalmeccanica negli anni 70” : uno sguardo al passato per proiettare il sindacato verso le nuove sfide del futuro e dell’industria 4.0.

Sfida che dovrà, visto quanto accaduto negli ultimi mesi in tema di appalti illeciti a Parma, coinvolgere per forza di cose anche il tema della legalità, pilastro portante delle tute blu di Parma che da sempre hanno contrastato con forza e determinazione ogni infiltrazione mafiosa nelle imprese di Parma.

***

IL PROGRAMMA

Mercoledì 10 ottobre

Inizio ore 9.00

- Accreditamento Delegati/e

- Nomina presidenza

- Relazione introduttiva Lucia Lucero de Cavalcanti, Segretario Generale uscente FIOM CGIL Parma

- Nomina delle Commissioni: Politica, Elettorale, Verifica Poteri

- Saluto degli invitati

- Apertura del dibattito

Ore 13.00 Pausa Pranzo a Buffet

Ore 14.00 Ripresa Lavori

DIBATTITO

Ore 17.30 Termine lavori prima giornata



Giovedì 11 ottobre

Inizio ore 9.00 Dibattito

Ore 11.00 Intervento di Marco Minardi, “La contrattazione metalmeccanica negli anni ‘70”

Ore 12.00 Pausa Pranzo a Buffet

Ore 13.00 Ripresa Lavori. Conclusioni del segretario regionale FIOM ER, Bruno Papignani

- Relazione della Commissione Verifica Poteri

- Votazione O.d.G., documento politico conclusivo

- Apertura procedura elezioni: del Comitato Direttivo FIOM, dell’Assemblea Generale, dei delegati al Congresso FIOM Regionale

- Convocazione Assemblea Generale

- Elezione Segretario Generale